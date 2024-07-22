Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! "Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya?" dedi! Başını yaktı | İşte şaşırtan o anlar...

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Burak Özdemir isimli yarışmacı büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. Yarışmacı "Risk alıyorum bir daha mı geleceğim dünyaya" dedi. İmirzalıoğlu kahkahaya boğuldu. Verdiği cevapla da yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...