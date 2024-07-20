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Trafolarda sıcak hava önlemi

Trafolarda sıcak hava önlemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 17:47
Afrika sıcaklıkları nedeniyle yoğun elektrik kullanılan bölgelerde trafolara fan cihazı yerleştiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Trafolarda sıcak hava önlemi
Trafolarda sıcak hava önlemi
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