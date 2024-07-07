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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Kullandığı o joker başını yaktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 23:53
Güncelleme:07.07.2024 23:54
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı tebrik etti. Ancak yarışmacı milyonluk ödüle yaklaştığı soruda kullandığı o joker başını yaktı İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk!
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