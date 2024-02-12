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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filistin sorusu!

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Giriş: 12.02.2024 01:03
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Simay Doğrusoy'a 300 bin TL değerinde "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları arazi tüm Filistin topraklarının yüzde kaçı kadardır?" sorusu geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, zulme karşı dik duruş sergileyerek "Maalesef bu bizde de bazen çok tartışılıyor. Filistinliler topraklarını sattı deniliyor. Gerçek Filistinli Müslümanların 1948'de sattığı sadece yüz ölçüm olarak yüzde 1'i." dedi. İmirzalıoğlu devamında, "Önceden zaten açık hava hapishanesiydi. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor." ifadelerini kullandı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar....
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