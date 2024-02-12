12 Şubat 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filistin sorusu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Simay Doğrusoy'a 300 bin TL değerinde "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları arazi tüm Filistin topraklarının yüzde kaçı kadardır?" sorusu geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, zulme karşı dik duruş sergileyerek "Maalesef bu bizde de bazen çok tartışılıyor. Filistinliler topraklarını sattı deniliyor. Gerçek Filistinli Müslümanların 1948'de sattığı sadece yüz ölçüm olarak yüzde 1'i." dedi. İmirzalıoğlu devamında, "Önceden zaten açık hava hapishanesiydi. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor." ifadelerini kullandı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar....