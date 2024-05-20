20 Mayıs 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | İmirzalıoğlu gülme krizine girdi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar yaşandı. Programa katılan Yasin Gülgarip isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. 43 yaşındaki yarışmacının Kenan İmirzalıoğlu hayranlığı izleyenleri güldürdü.Yarışmacının İmirzalıoğlu'na, "Küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum" demesi üzerine ünlü sunucu İmirzalıoğlu gülme krizine girdi. Öte yandan renkli yarışmacı yarışmada izleyenlere türkü ziyafeti de yaşattı. İşte o renkli anlar...