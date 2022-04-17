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Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar

DHA
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Giriş: 17.04.2022 17:19
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kapılarına gelen yaşlı kadından tereyağı alan ev sahipleri, aldıkları ürünün patates püresi ve margarin karışımı çıkması üzerine büyük şok yaşadı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen mahalle halkı, polise giderek şikayetçi oldu.
Kapı kapı dolaşıp tereyağı patates püresi sattılar
Kapı kapı dolaşıp tereyağı patates püresi sattılar
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