17 Nisan 2022, Pazar
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Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kapılarına gelen yaşlı kadından tereyağı alan ev sahipleri, aldıkları ürünün patates püresi ve margarin karışımı çıkması üzerine büyük şok yaşadı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen mahalle halkı, polise giderek şikayetçi oldu.