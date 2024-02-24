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İstanbul'da hareketli anlar! "Dur" ihtarına uymayıp ateş açtılar

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Giriş: 24.02.2024 09:49
İstanbul Kağıthane'de devriye gezen bekçilere motosikletli 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. "Dur" ihtarına uymayan motosikletliler tarafından açılan ateşte bir bekçi yaralandı.
Dur ihtarına uymayıp ateş açtılar
"Dur" ihtarına uymayıp ateş açtılar
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