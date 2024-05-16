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Esra Erol'da 33 yıllık aile dramı! Öldü sandığı annesi ile kapı arkasında yüzleşti: "Vebali senin boynuna..." | Esra Erol gözyaşlarını tutamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 23:22
Güncelleme:16.05.2024 23:24
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda'nın öldü sandığı annesini buldu. Seda'nın annesi kanala geldi ancak canlı yayına çıkma istemedi. Kapı arkasında yüzleşen annesi ile yüzleşen Seda, o sözler üzerine "vebali senin boynuna" diyerek annesine tepki gösterdi. Esra Erol ise gözyaşlarını tutamadı.İşte detaylar...
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