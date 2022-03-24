Burak Özçivit oğlu Karan ile ev hallerini paylaştı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden oldu. Eşi Fahriye Evcen'le yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu bu kez oğlu Karan'la eğlenceli anlarını paylaştı. Karan ile objektif karşısına geçen Burak Özçivit'in eğlenceli baba-oğul paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.