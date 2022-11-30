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Adli Tıp raporu kan dondurdu! Tacizci diye öldürülmüştü: Masum olduğu ortaya çıktı

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Giriş: 30.11.2022 10:20
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili olarak 1’i yetişkin 5’i de yaşı küçük olmak üzere 3’ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırladı. Daha sonra masum olduğu anlaşılan Aslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
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