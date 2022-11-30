30 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adli Tıp raporu kan dondurdu! Tacizci diye öldürülmüştü: Masum olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili olarak 1’i yetişkin 5’i de yaşı küçük olmak üzere 3’ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırladı. Daha sonra masum olduğu anlaşılan Aslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.