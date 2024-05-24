24 Mayıs 2024, Cuma
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3. kez alkollü yakalanan sürücü, gülerek “İnsanlık hali” dedi
Aksaray’da alkollü araç kullanırken uygulama noktasına giren ve refüjden dönerek kaçmaya çalışan sürücü polisin hamlesiyle önü kesilerek yakalanırken, hem 1.12 promil alkollü çıkan, hem de 3 kez polise alkollü olarak yakalanan sürücü “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna gülerek “İnsanlık hali” diye cevap verdi.