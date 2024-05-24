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3. kez alkollü yakalanan sürücü, gülerek “İnsanlık hali” dedi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 13:56
Güncelleme:24.05.2024 13:56
Aksaray’da alkollü araç kullanırken uygulama noktasına giren ve refüjden dönerek kaçmaya çalışan sürücü polisin hamlesiyle önü kesilerek yakalanırken, hem 1.12 promil alkollü çıkan, hem de 3 kez polise alkollü olarak yakalanan sürücü “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna gülerek “İnsanlık hali” diye cevap verdi.
3. kez alkollü yakalanan sürücü, “İnsanlık hali” dedi
3. kez alkollü yakalanan sürücü, “İnsanlık hali” dedi
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