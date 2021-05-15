15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor! Peki şimdi ne olacak? Sözleşmeyi kabul ederseniz...

WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor! Peki şimdi ne olacak? Sözleşmeyi kabul ederseniz...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2021 09:05
Güncelleme:15.05.2021 09:13
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı ve büyük tepkilere neden olan güncelleme süreci bugün başlıyor. Peki şimdi ne olacak? Sözleşmeyi kabul edenleri neler bekliyor? WhatsApp verilerimizi devletlere satabilir mi? Tüm merak edilenlerin cevabı haberin detayında yer alıyor.
WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor! Peki şimdi ne olacak?
WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor! Peki şimdi ne olacak?
Google’a 130 milyon euroluk ceza
Google’a 130 milyon euroluk ceza
NASA videoyu yayınladı! Mars'ta inanılmaz görüntü
NASA videoyu yayınladı! Mars'ta inanılmaz görüntü
WhatsApp'ta kritik tarihe gelindi!
WhatsApp'ta kritik tarihe gelindi!
WhatsApp 15 Mayıs'tan sonra kullanılamayacak mı?
WhatsApp 15 Mayıs'tan sonra kullanılamayacak mı?
WhatsApp hesapları silinecek mi?
WhatsApp hesapları silinecek mi?
İşte denizlerdeki yeni gücümüz! Füze atışlarına hazır
İşte denizlerdeki yeni gücümüz! Füze atışlarına hazır
VLP aşısında yeni dönem!
VLP aşısında yeni dönem!
Hisar A'dan tam isabet
Hisar A'dan tam isabet
20'li yaş challenge ne kadar masum?
20'li yaş challenge ne kadar masum?
Hedefleri dijital ikizimizi üretmek!
"Hedefleri dijital ikizimizi üretmek!"
Satışlarda Apple'ı geçti
Satışlarda Apple'ı geçti
Daha Fazla Video Göster