Türkiye'nin uçağı Hürkuş göklerde

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye büyük bir gelişim sürecine girdi. Hemen her alanda yeni atılımlar yapılıyordu. Havacılık da bunlardan biriydi. Türkiye'de havacılığın gelişmesine büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk, "İStikbal göklerdedir" sözüyle de bu idealini destekliyordu. Peki Türkiye'nin ilk havacılık macerası nasıl başladı? Hangi engellerle karşılaştı? Bugün hangi aşamada? İşte detaylar...

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