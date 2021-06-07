Nijerya Twitter'a savaş açtı! Kullananlar yargılanacak

Twitter'ın Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin hesabını askıya almasının ardından hükümet harekete geçti. Önce ülkede sosyal paylaşım sitesinin kullanımı yasaklandı. Sonra da yasağı ihlal eden herkesin yargılanacağı duyuruldu.

Nijerya Twitter'a yasak getirdi uygulamayı kullananların yargılanacağı duyuruldu.

Batı Afrika ülkesindeki "Twitter" gerilimi, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin yaptığı bir paylaşımla başladı.

Buhari o paylaşımda, kamu binalarına saldıran genç isyancılara, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlattı. "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." demişti.

Ancak Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın resmi hesabını, isyancılara karşı 'soykırım' tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya aldığını duyurdu.

Bunun üzerine Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldı.

Sosyal medya uygulamasına yönelik kararlara bir yenisi daha eklendi. Nijerya Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Twitter yasağını ihlal eden herkesin yargılanmasını emretti.