Linkedin'e siber saldırı! 500 milyon kişinin kişisel verileri çalındı

İş hayatına yönelik kurulan sosyal medya platformu Linkedin siber saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları 500 milyon kişinin kişisel verilerini çaldı. Veriler siber korsanlar tarafından internet sitelerinde paylaşıldı. Peki korsanlar çaldıkları kişisel verilerle ne yapabilir? Siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçi A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN