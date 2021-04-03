Facebook'a siber saldırı! 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri sızdırıldı

ABD merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtildi.

Facebook'ta siber saldırı iddiası ve bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin paylaşıldığı açıklandı. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Facebook henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu bildirildi.

FACEBOOK HACKLENDİ Mİ?

''Business Insider'' internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.



Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.