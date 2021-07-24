24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor

Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2021 10:14
Cep telefonu ile temasımız daha sabah alarm çaldığında başlıyor, cep telefonunun yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar da her an bizimle. Pandemi nedeniyle pek çok ihtiyacımızı dijital ortamda karşılıyoruz. Elektronik cihazlar bize yardımcı olduğu gibi tabii aynı zamanda radyasyon da yayıyor. Peki radyasyondan korunmak için neler yapmalıyız?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tehlikenin farkına varın! Durum vahim
Tehlikenin farkına varın! Durum vahim
Evdeki en büyük tehlike! Uzman isim uyardı
Evdeki en büyük tehlike! Uzman isim uyardı
Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?
Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?
Tarımda 'ZİHA' dönemi başlıyor
Tarımda 'ZİHA' dönemi başlıyor
Türk mühendisler dünyanın ömrünü uzatacak
Türk mühendisler dünyanın ömrünü uzatacak
Hepimizin cebinde! Aman dikkat
Hepimizin cebinde! Aman dikkat
Uçak bombalarına yerli sensör eklendi
Uçak bombalarına yerli sensör eklendi
Tarihi imza! Hisar O+ seri üretime geçiyor...
Tarihi imza! Hisar O+ seri üretime geçiyor...
Virgin Galactic’in sahibi Richard Branson tarihe geçti! İşte uzaya giden ilk milyarder
Virgin Galactic’in sahibi Richard Branson tarihe geçti! İşte uzaya giden ilk milyarder
TSK'nın yeni elektronik harp gücü
TSK'nın yeni elektronik harp gücü
O hastalıkların çaresini Türk mühendisler buldu!
O hastalıkların çaresini Türk mühendisler buldu!
Bayraktar AKINCI TİHA tarihi rekoru kırdı
Bayraktar AKINCI TİHA tarihi rekoru kırdı
Daha Fazla Video Göster