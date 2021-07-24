Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor

Cep telefonu ile temasımız daha sabah alarm çaldığında başlıyor, cep telefonunun yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar da her an bizimle. Pandemi nedeniyle pek çok ihtiyacımızı dijital ortamda karşılıyoruz. Elektronik cihazlar bize yardımcı olduğu gibi tabii aynı zamanda radyasyon da yayıyor. Peki radyasyondan korunmak için neler yapmalıyız?

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