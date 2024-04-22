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ZTK’da yarı final heyecanı! Maçlar ne zaman? Hangi kanalda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:56
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak. Heyecan A Spor ve ATV'de yaşanacak.
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