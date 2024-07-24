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Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı

Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 22:24
Kopenhag kulübü, Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Danimarkalı genç sağ bekin yarın sabah saatlerinde İstanbul’da olacağı ve sağlık kontrolü ile resmi imzanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Avusturya’daki kampına katılacağı bildirildi.
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