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Trabzonspor, Ruzomberok'a konuk oluyor

Trabzonspor, Ruzomberok'a konuk oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 14:03
Trabzonspor, Avrupa'da sezonun ilk maçına Slovakya'da çıkıyor. Ruzomberok-Trabzonspor mücadelesi saat 19.30'da.
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