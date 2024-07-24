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Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Youssef En-Nesyri İstanbul'a geliyor! Varış saati belli oldu

Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Youssef En-Nesyri İstanbul'a geliyor! Varış saati belli oldu

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Giriş: 24.07.2024 11:44
Transfer sezonunun hızlı takımlardan Fenerbahçe yeni golcüsüne bugün kavuşuyor. Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ile 4 yıllığına anlaşan sarı lacivertliler yıldız oyuncuya senelik 4 milyon euro ödeyecek. Youssef En-Nesyri bugün saat 14.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak.
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