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Olimpiyat kafilesi Paris’e böyle uğurlandı

Olimpiyat kafilesi Paris’e böyle uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 14:04
Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli sporcular için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
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Olimpiyat kafilesi Paris’e böyle uğurlandı
Olimpiyat kafilesi Paris’e böyle uğurlandı
Milli sporcular olimpiyatlara uğurlandı
Milli sporcular olimpiyatlara uğurlandı
Olimpiyat kafilesi Paris’e gidiyor
Olimpiyat kafilesi Paris'e gidiyor
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