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Arda Güler formasına yoğun ilgi! Real Madrid'de en çok forması satılan 5. oyuncu oldu

Arda Güler formasına yoğun ilgi! Real Madrid'de en çok forması satılan 5. oyuncu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 15:07
Milli Takım ve Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Madrid'i şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.
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Arda Güler formasına yoğun ilgi
Arda Güler formasına yoğun ilgi
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