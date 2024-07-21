Arda Güler formasına yoğun ilgi! Real Madrid'de en çok forması satılan 5. oyuncu oldu

Milli Takım ve Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Madrid'i şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

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