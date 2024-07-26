26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye'nin kalbi Paris'te atıyor! Olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü Fransa'da bugün başlıyor

Türkiye'nin kalbi Paris'te atıyor! Olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü Fransa'da bugün başlıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2024 14:06
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak. Türkiye 102 sporcuyla (54 kadın, 48 erkek) temsil ediliyor. A Spor ekibinden Kerem Canbulat Olimpiyat Oyunları’na dair notları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin kalbi Paris’te atıyor!
Türkiye'nin kalbi Paris'te atıyor!
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
Trabzonspor, Ruzomberok’a konuk oluyor
Trabzonspor, Ruzomberok'a konuk oluyor
Galatasaray Elias Jelert’i kadrosuna kattı
Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı
Olimpiyatlarda madalya umutlarımız
Olimpiyatlarda madalya umutlarımız
Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor
Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor
Olimpiyat kafilesi Paris’e böyle uğurlandı
Olimpiyat kafilesi Paris’e böyle uğurlandı
Milli sporcular olimpiyatlara uğurlandı
Milli sporcular olimpiyatlara uğurlandı
Olimpiyat kafilesi Paris’e gidiyor
Olimpiyat kafilesi Paris'e gidiyor
Arda Güler formasına yoğun ilgi
Arda Güler formasına yoğun ilgi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş açıklamalar!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar!
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!
Daha Fazla Video Göster