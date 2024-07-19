19 Temmuz 2024, Cuma
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar! "Onuachu transferi..."
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor'da cevapladı. Doğan, bordo mavili taraftarın merakla beklediği Onuachu transferlerine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. "Daha büyük bir santrfor alabiliriz" ifadelerini kullanan Doğan, "Trabzonspor'a vermiş olduğu destekten dolayı da Berat Albayrak'a çok teşekkür ediyorum." dedi.