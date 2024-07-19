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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar! "Onuachu transferi..."

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 20:56
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor'da cevapladı. Doğan, bordo mavili taraftarın merakla beklediği Onuachu transferlerine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. "Daha büyük bir santrfor alabiliriz" ifadelerini kullanan Doğan, "Trabzonspor'a vermiş olduğu destekten dolayı da Berat Albayrak'a çok teşekkür ediyorum." dedi.
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