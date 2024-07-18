18 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türk futbolunda kader günü! TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu | İşte nefes kesen seçimin sonuçları
Türk futbolunun en kritik günlerinden biri yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçimler sonrası belli oldu. Buna göre, İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı oldu. Hacıosmanoğlu yaptığı ilk açıklamalarında "ben kazanmadım futbol kazandı" ifadelerini kullandı.