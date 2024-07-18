Türk futbolunda kader günü! TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu | İşte nefes kesen seçimin sonuçları

Türk futbolunun en kritik günlerinden biri yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçimler sonrası belli oldu. Buna göre, İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı oldu. Hacıosmanoğlu yaptığı ilk açıklamalarında "ben kazanmadım futbol kazandı" ifadelerini kullandı.

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