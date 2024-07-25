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Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!

Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!

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Giriş: 25.07.2024 21:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temsilcimiz Başakşehir'in La Fiorita ile oynadığı maçı tribünden izledi.
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
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