Olimpiyatlarda madalya umutlarımız

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 102 Türk sporcu mücadele edecek. Türkiye, Tokyo 2020'deki 13 madalyalık rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Her sporcumuzdan büyük umudumuz var ama bazı isimler kendi branşlarında öne çıkıyor. Acaba hangi sporcularımız madalyaya yakın? A Spor ekibinden Kerem Canbulat anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN