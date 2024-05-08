ZTK'da yarı final heyecanı! İkinci finalist bu hafta belli oluyor

'Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Fatih Karagümrük bu akşam Trabzonspor’u konuk edecek. A Spor ekibinden Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar…

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