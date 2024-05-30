30 Mayıs 2024, Perşembe
%1'lik zekiler bile zorlanıyor! Güvercinler arasındaki gizli kediyi 8 saniyede bulabilir misin?
Zihinsel keskinliği ve dikkat gerektiren zorluklarla dolu bir bulmaca karşınızda: Yakalaması zor bir kedi! Bu tür zorluklar, keskin zekaya sahip olanları sıradanlardan ayıran özellikler arasında yer alıyor. Şimdi gözlerinizi odaklayın ve zihinsel yeteneklerinizi keskinleştirin; çünkü bu bulmacayı çözmek olağanüstü bir beceri gerektiriyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:45
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