30 Mayıs 2024, Perşembe
Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte branşlar…
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 Yılı İkinci Dönem Uzman Erbaş alımları beklenen kılavuzu yayınladı. Başvuru şartları ve branşlara ilişkin merak edilen detayları açıklayan Komutanlık, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Bazı kadrolar için ise Halk Eğitim Merkezleri, Hayat Boyu Öğrenme Kursları veya Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan Diploma/Sertifikasına ya da Ustalık/Kalfalık Sertifikası yeterli oluyor. İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:17
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