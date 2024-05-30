Halk Eğitim Kursundan belge almak yeterli! Sahil Güvenlik KPSS şartı aramaksızın Uzman Erbaş alıyor! İşte branşlar…

c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,