Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonunun bitmesinin ardından takımların transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Arkadiusz Milik transferinde karşı karşıya geldikleri iddia edildi. İtalyan basını futbolcunun İstanbul'a da sıcak baktığını söyledi. İşte detaylar...