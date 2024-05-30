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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonunun bitmesinin ardından takımların transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Arkadiusz Milik transferinde karşı karşıya geldikleri iddia edildi. İtalyan basını futbolcunun İstanbul'a da sıcak baktığını söyledi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:04
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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

Geride bıraktığımız sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe ile 6. sırada bitiren Beşiktaş transferde dev bir yarışa girdi.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

Sarı-lacivertlilerde öncelikle gözler başkanlık seçimine çevrilirken transferde de çalışmalar devam ediyor.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ise 2. başkan Hüseyin Yücel ile teknik direktör konusu ve transferler üzerine yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

İki ezeli rakibin bu defa santrfor transferi üzerinde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer kapışması! İtalyanlar ilgiyi duyurdu

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim bonservisi Juventus'ta bulunan Arkadiusz Milik.