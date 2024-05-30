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Migros 30 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

Migros 30 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirimli ürünler listesinde evinizin tüm ihtiyacını karşılayacak yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. 5 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamın tüm Türkiye'de ürünler raflara koyuldu bile. İşte Migros haftanın indirin listesi…

Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:31
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Migros 30 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

Migros herkesin merakla beklediği 30 Mayıs indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. Haftanın indirim kampanyası kapsamında 2,5KG Baldo Pirinç 134,00 TL, Gözde İzmir Kalçalı Piliç 89,25 TL, Migros 3KG yoğurt 98,50 TL, Migros Çiçek Balı 75,90 TL, Migros Yumuşatıcı 5L 99,95 TL, Kangal Sucuk 149,00 TL, Torba Lor Peynir 29,95 TL, Kaymak 38,50 TL, Organik yumurta 10'lu 62,00 TL, Ayçiçek Yağı 5L 228,95 TL, Toz Şeker 5KG 154,95 TL, Domates Salçası 38,95 TL, Siyah Çay 119,90 TL, Maden Suyu 6x200 24,00 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte Migros haftanın indirim afişi…

MİGROS 30 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU

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Migros 30 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

MİGROS BALDO PİRİNÇ 2,5 KG 134,00 TL

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Migros 30 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

İZMİR PİLİÇ KALÇALI BUT 89,95 TL

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Migros 30 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

MİGROS TAM YAĞLI YOĞURT 98,50 TL

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Migros 30 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

MİGROS ÇİÇEK BALI 75,90 TL