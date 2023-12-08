08 Aralık 2023, Cuma
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ZTK'da kura heyecanı! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor ZTK eşleşmeleri...
Türkiye'de A Spor ekranlarında yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. 5. tur heyecanında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ligin dev ekiplerinin eşleştiği takımlar yapılan kura çekimiyle belirlendi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri... İşte detaylar...