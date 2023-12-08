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ZTK'da kura heyecanı! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor ZTK eşleşmeleri...

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Giriş: 08.12.2023 15:33
Türkiye'de A Spor ekranlarında yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. 5. tur heyecanında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ligin dev ekiplerinin eşleştiği takımlar yapılan kura çekimiyle belirlendi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri... İşte detaylar...
ZTK’da kura heyecanı
ZTK'da kura heyecanı
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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor!
GOL | Rams Başakşehir 2-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
GOL | Rams Başakşehir 2-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
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Cimbom devre arası bombayı patlatıyor!
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GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
Ziraat Türkiye Kupası’na damgasını vuran pozisyon!
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