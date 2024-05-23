23 Mayıs 2024, Perşembe
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Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! Kazanan Trabzonspor mu, Beşiktaş mı olacak?
Ziraat Türkiye kupasında heyecan dorukta, kazanan takım bu akşam oynanacak final maçında kupayı kaldıracak. Peki Trabzonspor mu, Beşiktaş mı olacak? Taraftarların düşünceleri neler? Ekiplerimiz sokağa indi başkentin nabzını yokladı.İşte taraftarların kupada final heyecanı....