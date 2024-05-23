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Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! Kazanan Trabzonspor mu, Beşiktaş mı olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 09:33
Ziraat Türkiye kupasında heyecan dorukta, kazanan takım bu akşam oynanacak final maçında kupayı kaldıracak. Peki Trabzonspor mu, Beşiktaş mı olacak? Taraftarların düşünceleri neler? Ekiplerimiz sokağa indi başkentin nabzını yokladı.İşte taraftarların kupada final heyecanı....
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Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı
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