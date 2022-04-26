26 Nisan 2022, Salı
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Valerien Ismael: Hatalar olunca savunmada nasıl oynadığınız fark etmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.