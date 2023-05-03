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Türkiye'nin spor altyapısı | 81 il 922 ilçe stadyumlar, yüzme havuzları, spor salonları ile donatıldı

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 12:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin spor altyapısı baştan aşağı yenilendi. 81 il 922 ilçe stadyumlar, yüzme havuzları, spor salonları ve atletizm pistleriyle donatıldı. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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