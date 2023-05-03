03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Türkiye'nin spor altyapısı | 81 il 922 ilçe stadyumlar, yüzme havuzları, spor salonları ile donatıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin spor altyapısı baştan aşağı yenilendi. 81 il 922 ilçe stadyumlar, yüzme havuzları, spor salonları ve atletizm pistleriyle donatıldı. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.