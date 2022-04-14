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Türkiye’de 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı

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Giriş: 14.04.2022 13:03
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı, İzmir'de başlayıp Manisa Spil Milli Parkı'nda sona erdi. Yarışı yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.
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