14 Nisan 2022, Perşembe
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Türkiye’de 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı, İzmir'de başlayıp Manisa Spil Milli Parkı'nda sona erdi. Yarışı yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.