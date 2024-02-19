Trajikomik basın toplantısı! Yalçın hocanın sabır sınavı

1. Lig’de oynanan Tuzlaspor - Boluspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısı teknik direktör Yalçın Koşukavak için sabır sınavına döndü. Yalçın Koşukavak, tam soruları yanıtlayacaktı ki arkasındaki sponsor panosunun Süper Lig’e ait olduğu fark edildi. İşte o andan sonra trajikomik olaylar kayda geçti.

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