Trabzonspor'un yeni formasının tanıtım filmi duygulandırdı

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği çubuklu forma tanıtıldı. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından paylaşılan tanıtım filmi izleyenleri duygulandırdı.

Trabzonspor'un yeni sezon forması resmi Twitter hesabından yayınlanan klip ile tanıtıldı.

Bordo mavililerin hazırladığı tanıtım filmi izleyenleri duygulandırdı. Trabzonspor'un yeni sezon formasının yanı sıra tanıtım filmi de oldukça beğenildi ve "Daha önce böylesi yapılmadı" yorumları yapıldı.

"HEPİMİZİN BİR HAYALİ VAR"

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" ifadelerine de yer verildi.