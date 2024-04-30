30 Nisan 2024, Salı
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Arda Güler ilk kez konuştu! Gol sevinci ne anlama geliyor?
Türkiye'nin gururu Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk kez konuştu. En çok merak edilenlerden biri, attığı ilk gol sonrası kameralara yansıyan sevinciydi. Terbiyesiyle tüm Türkiye'ye örnek olan sempatik yıldız, bakın neden öyle bir poz verdi.