30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Arda Güler ilk kez konuştu! Gol sevinci ne anlama geliyor?

Arda Güler ilk kez konuştu! Gol sevinci ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 21:16
Türkiye'nin gururu Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk kez konuştu. En çok merak edilenlerden biri, attığı ilk gol sonrası kameralara yansıyan sevinciydi. Terbiyesiyle tüm Türkiye'ye örnek olan sempatik yıldız, bakın neden öyle bir poz verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler ilk kez konuştu!
Arda Güler ilk kez konuştu!
Bayern Münih – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
Bayern Münih – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa’da Türk futbolcuların haftası!
Avrupa'da Türk futbolcuların haftası!
5 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etti
5 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etti
Ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı
Ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı
Ahaber.com.tr sordu Serdar Topraktepe cevapladı!
Ahaber.com.tr sordu Serdar Topraktepe cevapladı!
Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı!
Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı!
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!
Gözler dev derbiye çevrildi!
Gözler dev derbiye çevrildi!
Ergin Ataman’dan A Haber’e özel açıklama
Ergin Ataman'dan A Haber'e özel açıklama
Milli yıldız Arda Güler’e bir pozisyon yetti!
Milli yıldız Arda Güler'e bir pozisyon yetti!
Başkan Erdoğan’dan Ataman’a ’geçmiş olsun’ telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu!
Daha Fazla Video Göster