03 Mayıs 2024, Cuma
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Türk futbolunun Avrupa'daki yıldızları! Avrupa bu sene Arda ve Hakan'ı konuştu
Avrupa'da top koşturan Türk Milli futbolcularımız bu sene oldukça iyi performans gösteriyorlar. İnter'deki yıldızımız Hakan Çalhanoğlu takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden. Arda Güler Real Madrid'de Oldukça heyecana neden oldu ve fırsat bulduğu her an yeteneklerini konuşturuyor. Başka isimler de var elbette. A Haber ekibi sokağa çıktı ve Avrupa'daki yıldızlarımızın performansını gençlere sordu. İşte detaylar…