29 Nisan 2024, Pazartesi
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Avrupa'da Türk futbolcuların haftası!
Milli futbolcu Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında ligde ilk kez 11'de görev aldı. Takımına galibiyeti getiren golü attı. Hakan Çalhanoğlu'nun 56 ve 60'ıncı dakikada attığı goller, İtalya Ligi Şampiyonu İnter'e galibiyeti getirdi. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta top koşturan Enes Ünal, takımının Brighton'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı 1 gol, 1 asitle tamamladı. Fransa Ligue 1'in 31'inci haftasında Lille deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup ederken galibiyet golü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geldi. İngiltere Championship'in 45'inci haftasında Hull City'de oynayan Ozan Tufan 3-3 biten maçta skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Almanya 2. Ligi Bundesliga 2'de Schalke evinde Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kalırken golü Kenan Karaman attı.