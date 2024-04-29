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Ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı! Zirve yarışında hangi maçlar oynanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 14:06
Süper Lig'de bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ise takibini sürdürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını A Spor ekibinden Ceyda Dönmez Baloğlu detayları aktardı.
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Ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı
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