Ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışı! Zirve yarışında hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ise takibini sürdürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını A Spor ekibinden Ceyda Dönmez Baloğlu detayları aktardı.

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