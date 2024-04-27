Gözler dev derbiye çevrildi! Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

Süper Lig'de derbi heyecanı var bugün. Fenerbahçe bugün saat 19'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi takımların son durumu ve maçla ilgili detayları A Spor ekibinden Erdem Akbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN