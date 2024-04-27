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Videolar Spor Videoları Gözler dev derbiye çevrildi! Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

Gözler dev derbiye çevrildi! Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.04.2024 13:51
Süper Lig'de derbi heyecanı var bugün. Fenerbahçe bugün saat 19'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi takımların son durumu ve maçla ilgili detayları A Spor ekibinden Erdem Akbaş aktardı.
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