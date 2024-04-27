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Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 20:51
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Busenaz Sürmeneli, büyük bir başarı elde ederek altın madalya kazandı. Sürmeneli, rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye'ye gurur yaşattı.
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