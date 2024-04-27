Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Busenaz Sürmeneli, büyük bir başarı elde ederek altın madalya kazandı. Sürmeneli, rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye'ye gurur yaşattı.

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