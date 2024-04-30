Bayern Münih – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı başlıyor. Bayern Münih ile Real Madrid saat 22'de Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. 14 kupayla Devler Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, bu sezon yarı finale namağlup geldi. Grup aşamasında Galatasaray'ın da rakibi olan Bayern Münih ise son 16 turunda Lazio'ya yenilse de rövanşı kazanarak yoluna devam etti.

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