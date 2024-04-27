Ahaber.com.tr sordu Serdar Topraktepe cevapladı! "Aboubakar ve Cenk ile..."

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon 13. yenilgisini aldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yardımcısı Antrenörü Serdar Topraktepe, ahaber.com.tr'nin sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

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