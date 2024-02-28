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Trabzonspor 1-0 RAMS Başakşehir Gol: Edin Višća

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Giriş: 28.02.2024 19:47
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşısında Edin Višća'nın 57. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
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Trabzonspor 1-0 RAMS Başakşehir Gol: Edin Višća
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