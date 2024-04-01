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TFF Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini açıkladı! İşte PFDK'ya sevk edilen futbolcular

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Giriş: 01.04.2024 13:30
Güncelleme:01.04.2024 13:30
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maç sonrasında yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. İşte detaylar...
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